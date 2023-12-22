"Майже неможливо": на Запоріжжі нацгвардійці знищили ворожий "Ланцет" з автоматів (фото)

За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили ворожий ударний безпілотник "Ланцет" зі стрілецької зброї.

Про це передає пресслужба Нацгвардії.

Ворожий безпілотник, який рухався з окупованих територій в напрямку позицій українських військ помітили артилеристи групи спостереження.

Точними пострілами трьох військовослужбовців з АК-74, ворожий дрон було вражено. Вибухнувши в небі, залишки "Ланцета" впали в 30 метрах від своєї цілі.

На цьому напрямку фронту працювати зі стрелецької зброї по безпілотниках окупанта ZALA, "Орлан" та "Ланцет" бійцям доводиться майже щодня.

За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.