"Майже неможливо": на Запоріжжі нацгвардійці знищили ворожий "Ланцет" з автоматів (фото)

За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.
На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили ворожий ударний безпілотник "Ланцет" зі стрілецької зброї.
Про це передає пресслужба Нацгвардії.
Ворожий безпілотник, який рухався з окупованих територій в напрямку позицій українських військ помітили артилеристи групи спостереження.
Точними пострілами трьох військовослужбовців з АК-74, ворожий дрон було вражено. Вибухнувши в небі, залишки "Ланцета" впали в 30 метрах від своєї цілі.
На цьому напрямку фронту працювати зі стрелецької зброї по безпілотниках окупанта ZALA, "Орлан" та "Ланцет" бійцям доводиться майже щодня.
За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.
Що відомо про "Ланцети"
Раніше у ЗСУ розповіли, що на полі бою українська армія потерпає від російських безпілотників "Ланцет".
БпЛА "Ланцет" - російський баражувальний боєприпас розробки російської компанії ZALA Aero.
Росіяни цілеспрямовано намагаються вибивати "Ланцетами" дуже дефіцитні українські засоби протиповітряної оборони, а також артилерію та іншу техніку. "Ланцети" майже завжди працюють у парі із розвідувальними дронами.
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