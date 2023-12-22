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"Майже неможливо": на Запоріжжі нацгвардійці знищили ворожий "Ланцет" з автоматів (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Майже неможливо": на Запоріжжі нацгвардійці знищили ворожий "Ланцет" з автоматів (фото)

Збитий "Ланцет" / Фото: Національна гвардія України

За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили ворожий ударний безпілотник "Ланцет" зі стрілецької зброї.

Про це передає пресслужба Нацгвардії.

Ворожий безпілотник, який рухався з окупованих територій в напрямку позицій українських військ помітили артилеристи групи спостереження.

Точними пострілами трьох військовослужбовців з АК-74, ворожий дрон було вражено. Вибухнувши в небі, залишки "Ланцета" впали в 30 метрах від своєї цілі.

На цьому напрямку фронту працювати зі стрелецької зброї по безпілотниках окупанта ZALA, "Орлан" та "Ланцет" бійцям доводиться майже щодня.

За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.

Збитий
Збитий "Ланцет" / Фото: Національна гвардія України
Збитий
Збитий "Ланцет" / Фото: Національна гвардія України

Що відомо про "Ланцети"

Раніше у ЗСУ розповіли, що на полі бою українська армія потерпає від російських безпілотників "Ланцет".

БпЛА "Ланцет" - російський баражувальний боєприпас розробки російської компанії ZALA Aero.

Росіяни цілеспрямовано намагаються вибивати "Ланцетами" дуже дефіцитні українські засоби протиповітряної оборони, а також артилерію та іншу техніку. "Ланцети" майже завжди працюють у парі із розвідувальними дронами.

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Дата публікації
Перегляди
542
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