Майже пів мільйона: Британія шокувала втратами російської армії у війні в Україні

Британія оцінює, що Росія втратила у війні в Україні вбитими та пораненими приблизно 450 000 військових, без урахування військових компаній.

Таку оцінку дав міністр у справах збройних сил Лео Докетрі, чию цитату наводить британський портал UK Defence Journal, що спеціалізується на військовій тематиці.

"За нашими оцінками, приблизно 450 000 російських військових були вбиті або поранені, а ще десятки тисяч уже дезертували з початку конфлікту. Кількість загиблих у російських приватних військових компаніях (ПВК) невідома", - сказав він.

Щодо втрат у техніці, за підрахунками британців, російська армія втратила понад 10 000 одиниць бронетехніки, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів і понад 1500 артилерійських систем усіх типів.

Він уточнив, що техніка була знищенена, покинута або захоплена Україноювід початку війни.

Варто додати, що оцінка британського відомства співпадає із підрахунками до Генштабу. За даними українського Генштабу, станом на ранок 28 квітня 2024 року ЗСУ знищили 466 150 солдатів армії РФ.

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