Майже тиждень не виходить на зв'язок: у Росії розповіли, куди міг подітися терорист Гіркін

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) майже тиждень не виходить на зв'язок.

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська 2014 року, від 10 жовтня не виходить на зв'язок та не коментує перебіг війни Росії проти України.

За інформацією воєнкорів-пропагандистів з РФ, бойовику нібито дозволили поїхати на фронт.

Зокрема, про це заявив російський блогер-пропагандист Юрій Котьонок.

"Мовчання Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) у Telegram від 10 жовтня пояснюється тим, що через 8 років йому дозволено виїхати у зону бойових дій. За даними Максима Фоміна (аkа Владлен Татарський), Стрєлков пішов воювати в один із добровольчих батальйонів начальником штабу або замом комбата", – написав пропагандист Кремля.

Гіркін та критика Кремля

Терорист Ігор Гіркін відкрито критикує путінський режим та провали російської армії у війні проти України.

Так, Гіркін нещодавно заявив, що диктатор Володимир Путін може повторити долю інших диктаторів – Гуссейна та Каддафі – у разі поразки у війні з Україною.

За його словами, ще кілька військових поразок окупантів в Україні, спалах інфляції — і тоді Росії складеться революційна ситуація.

Британська розвідка також зазначає, що Ігор Гіркін стає все більш відвертим критиком Кремля.

За інформацією керівника Bellingcat Христо Грозєва, Гіркін має неабиякий "дах" у російському ГРУ, тому може дозволити собі робити гучні заяви з критикою перебігу війни в Україні.

Ігор Гіркін також натякнув російському олігарху, керівнику ЧВК "Вагнера" Євгену Пригожину, що його можуть "ліквідувати".

Читайте також: