Майже уся Тернопільська область залишилася без світла після атаки росіян - ОВА

Станом на вечір 15 листопада через ракетні обстріли країни-терористки Росії 90% Тернопільської області -без електроенергії. Також можуть бути проблеми із зв'язком.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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"На даний момент 90% Тернопільської області без електроживлення. "Укренерго" повідомило, що по всій території України запроваджено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв'язком.

Нагадаємо, російські обстріли 15 листопада стали наймасованішими від початку війнии. У Повітряних силах повідомили, що російська армія під час атаки випустила по Україні близько 100 ракет, з них 73 - збили.

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