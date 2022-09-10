Майже всі котельні Бучі виведено з ладу під час бойових дій: як місцеві готуються перезимувати

Минула зима залишила відбиток на Бучі на десятиліття, а то і більше. Кадри наслідків звірств росіян бачив весь світ. Тепер для міста, та й всієї України, новий виклик - пережити морози вже цієї зими, йдеться в ТСН.

У будинок Олени Миколаївни влучив снаряд. «Дах розбитий був. Вікна вибиті, пристройка побита зовсім, ну і стеля обвалилася на кухні. Йшли дощі і промокла, і обвалилася. Там всередині від вибуху дзеркало вилетіло», - розповідає жінка.

Багато пошкоджень полагодили власними силами, бо чекати просто не можна було, йшли дощі. На ремонт вже витратили близько 30 тисяч гривень. Зараз найважливіше - доробити дах. Новий шифер привезли безкоштовно. «У нас пройшли тендерні закупівлі, ми закупили матеріали для відновлення покрівель по приватному сектору, для того, щоб люди могли, оскільки вже погодні умови передбачають зниження температури, для того, щоб люди змогли перезимувати», - пояснює керівник відділу житлово-комунального господарства у Бучанській міській раді Анастасія Вигівська.

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І це одне із найголовніших завдань - пережити зиму. І поки приватні будинки лагодять ззовні, щоб у багатоповерхівках було тепло, то треба полагодити котельні, адже більшість із них росіяни вивели із ладу. «З 56 котелень, 33 об'єкти були зруйновані, однак наразі проходить реконструкція, відновлення, ремонт. Станом на сьогодні відновлено уже 28 об'єктів. Тому, плануємо до опалювального періоду все відновити для того, щоб він розпочався вчасно», - додає Анастасія Вигівська.

Більшість пошкоджень котелень саме від морозів або через вибухові хвилі. Однак, є і ті, де були прямі попадання - таких два об'єкти. Одна із них розташована на даху багатоповерхівки. «Під час бойових дій під котельню в технічний поверх залетіла ракета від «Граду». Від вибуху були вибиті всі шибки повністю, осколками пошкоджені оці теплові баки, вибуховою хвилею котли були зміщені з місць своїх, пошкоджені трубопроводи. Те, що не зруйнувало вибуховою хвилею, зруйнував мороз - розмерзлася вода і повністю все теплотехнічне обладання виведено з ладу», - каже технічний директор комунального підприємства "Теплокомунсервіс" Олександр Прудкий..

Нове обладнання замовили і вже наступного тижня воно має прибути. Тож, обіцяють, що до опалювального сезону котельню полагодять. « Всі відновлюються поступово і всі будуть готові до опалювального періоду», - переконує Вигівська.

Тож, тепло у Бучі буде, принаймні, де це можливо зробити. Вартість послуг також не зміниться. У міській раді запевняють: тарифи для населення залишаться на рівні минулого опалювального сезону.

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