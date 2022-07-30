Майже всі підрозділи російської армії брали участь у бойових діях на території України - розвідка Канади

РФ через значні втрати у війні проти України вже не має достатніх резервів для посилення військ.

За даними військової розвідки Канади, майже всі підрозділи армії Російської Федерації уже беруть участь у війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні розвідки у Twitter.

Канадські військові аналітики стверджують, що таке широке залучення підрозділів російської армії до бойових дій на території України вказує на те, що РФ через значні втрати під час війни вже не має достатніх резервів для посилення військ.

“Втрати більшості російських армійських підрозділів настільки високі, що їм навіть не вдається знайти достатньо непідготовлених новобранців, щоб поповнити розгорнуті підрозділи”, — додали в розвідці.

Також, за даними розвідки Канади, сили РФ в Україні є недостатніми для досягнення заявленої мети - усунення уряду в Києві.

"Росія й надалі матиме складнощі з досягненням навіть скромного тактичного успіху на східному та південному фронтах", - переконані канадські розвідники.

Нагадаємо, у ході війни проти України військове керівництво Росії опинилося перед важким вибором. Вони можуть або залишити Херсон, або перекинути частину сил із Донбасу на південний напрямок, що в обох випадках призведе до великих провалів на фронті.

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