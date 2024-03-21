Майже всі ракети, якими РФ атакувала Київ, були спрямовані на об'єкти ГУР — Суспільне

Росія вранці 21 березня атакувала столицю України. Більшість ворожих цілей, як виявилося, летіли по об'єктах української розвідки.

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ під ранок 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у спецслужбах.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", — підтвердило джерело.

Обстріл України 21 березня

Вночі проти четверга, 21 березня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими і балістичними ракетами. Було знищено 31 ракету: дві - балістичні та 29 - крилатих.

Основним напрямком удару стала столиця - Київ. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині. Однак внаслідок падіння уламків є постраждалі, також пошкоджено деякі будівлі та автівки.

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