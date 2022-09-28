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Майже вся Україна "червона": у низці областей оголошена повітряна тривога (мапа)

Дата публікації
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1762
Час на прочитання
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Майже вся Україна "червона": у низці областей оголошена повітряна тривога (мапа)

Фото з відкритих джерел

Станом на 18:25 28 вересня майже на всій території України, крім західних областей та Криму, оголошена повітряна тривога.

Перше повідомлення про ракетну небезпеку з'явилося о 18:20 у Києві. Після цього повітряна тривога стрімко поширилася на східні, північні, південі та центральні регіони України. 

Про це свідчить мапа тривог.

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту! Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.  Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе! Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Мапа повітряних тривог / ©
Мапа повітряних тривог

Як повідомляли раніге, Росія може завдати ядерного удару по Львову чи Карпатах. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. США вже попередили РФ щодо наслідків застосування ядерної зброї. У разі ядерного удару по Україні Америка завдасть відповідного удару по ядерних об'єктах і об'єктах військової інфраструктури РФ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1762
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