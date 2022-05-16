McDonald's остаточно йде з ринку РФ: компанія розпочала продаж свого бізнесу

McDonald's остаточно вирішив піти з ринку РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ, компанія розпочала продаж російського бізнесу.

Про це також написав голова Офісу президента Андрій Єрмак, назвавши це дуже важливим сигналом.

"Як пише NYT, вторгнення Росії в Україну змусило компанію вжити заходів, враховуючи також антиросійські санкції. Це дуже важливий сигнал. Чим більше бізнесу піде з Росії, тим сильніше постраждає їх економіка. Необхідне посилення санкцій, щоб Росія не мала грошей на жахливу війну в Україні", - зазначив він.

Варто зазначити, що після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, McDonald's заявив про "тимчасове закриття" своїх закладів в країні-агресорці, проте точних термінів не назвав. 13 березня у РФ був останній день, коли працювали ресторани McDonald's. Росіяни годинами стояли у чергах за їжею по всій країні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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