Мед із QR-кодом: директор Kalush Orchestra поділився, як учасники "Євробачення-2022" допомагають ЗСУ

Директор українського гурту Kalush Orchestra, який представляє Україну на "Євробаченні-2022", Микола Кучерявий розповів про підтримку учасників-конкурентів.

Так, українські виконавці під час спілкування з артистами завжди говорять про війну в Україні та закликають допомагати.

Як зазначив Кучерявий в ефірі телемарафону "Єдині новини", фідбек від людей шалений. Зокрема, гурт звернувся до багатьох учасників конкурсу, які у результаті, допомогли коштами для української армії.

"У нас є мед із QR-кодом на донати на українську армію, ми його завжди даруємо. І ми презентували його майже усім учасникам "Євробачення". Всі вони задонатили, невідомо, скільки коштів, але вони мені надсилали скриншоти", – поділився він.

Крім того, Микола наголосив, що представниця Литви Monika Liu завжди виходить з прапором України. А під час пресконференції вона висловилася про війну в Україні, закликала усіх підтримувати нашу країну та вигукнула "Слава Україні!".

Нагадаємо, раніше директор Kalush Orchestra розповів про заборони для гурту на "Євробаченні-2022". Зокрема, колективу заборонили показувати на сцені першу версію постановки.

Гурт Kalush Orchestra запалив на італійській сцені півфіналу "Євробачення"

Читайте також: