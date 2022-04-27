Медична допомога в Польщі для біженців з України: як записатися до лікаря і які документи потрібні

Медична допомога в Польщі для біженців з України: як записатися до лікаря і які документи потрібні

Читайте в матеріалі ТСН.ua все, що потрібно знати про медичну допомогу в Польщі для українців 2022 року.

Українці, які прибули на територію Польщі, втікаючи від війни, мають таке ж право користуватися медичною допомогою в Польщі, що і громадяни цієї країни. Якщо ви не знаєте, що робити, якщо захворіли, ця інформація буде для вас корисною.

Безкоштовна медична допомога в Польщі для українців: хто має право

Всі громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право на безкоштовне медичне обслуговування в країні. Для цього потрібно мати документ, який посвідчує дату перетину особою польського кордону.

Для отримання інформації щодо безкоштовної медичної допомоги в Польщі для українців, телефонуйте по номеру телефона: 800 190 590. Це цілодобова та безкоштовна гаряча лінія, де можна поспілкуватися українською мовою. Також можна знайти додаткову інформацію на сайті pomagamukrainie.gov.

Українці, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року можуть безкоштовно звернутися до лікарів-спеціалістів, лікарів первинної ланки, стоматологів, пройти лікування і реабілітацію в стаціонарі чи отримати діагностичні дослідження. Санаторно-курортне лікування в цей перелік не входить.

Як записатися до лікаря

Вам не обов'язково мати направлення до лікаря первинної ланки (терапевти, сімейні лікарі, педіатри). Потрібно вибрати клініку, записатися на приймання до потрібного вам спеціаліста телефоном або безпосередньо у лікарні.

Перелік документів, які потрібно взяти з собою

Медична допомога в Польщі для українців 2022 року / pixabay.com

Обов'язково потрібно надати номер PESEL або пред'явити паспорт з відміткою про в'їзд на територію Польщі після 24 лютого 2022 року. Так ви отримаєте право на безкоштовну медичну допомогу.

Окрім цього потрібно мати при собі:

медична документація - результати останніх досліджень, виписки з лікарні, нереалізовані направлення до спеціалістів в Україні;

список ліків, які ви приймали до цього - також не забудьте взяти їх упакування, так лікарю буде простіше підібрати для вас необхідні препарати та визначитися з дозою;

медична книжка дитини та інформація про її щеплення - якщо ви хочете отримати медичну допомогу для неповнолітнього.

У випадку отримання серйозної травми або хвороби, варто відразу звернутися в приймальне відділення найближчої лікарні. Також можна викликати швидку допомогу за номером 112.

В яких випадках можна викликати швидку допомогу в Польщі

Швидку медичну допомогу в Польщі можна викликати лише за умови, якщо є безпосередня загроза життю або здоров'ю (втрата свідомості, порушення сердечного ритму, біль в грудях, травми, які не дозволяють самостійно дістатися до лікарні, кровотеча). В такому випадку медична бригада надає допомогу безкоштовно та виїжджає на виклик негайно.

За немотивований виклик швидкої допомоги в Польщі накладається штраф у розмірі 500-1500 злотих (близько 3407-10223 гривень). А тому в менш серйозних ситуаціях, наприклад, отруєння, лихоманка, потрібно звернутися до SOR.

Чи можна отримати відшкодування вартості ліків

З положень закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни" українці біженці мають право на відшкодування вартості ліків.

Для цього потрібно зареєструватися на сайті Health4Ukraine. Коли дані будуть перевірені, на вказану електронну пошту надійде повідомлення з індивідуальним кодом. За цим кодом можна отримати ліки в польській аптеці на суму до 500 злотих (близько 3407 гривень). Але для цього потрібно також зареєструватися у спеціальному застосунку, а код показати на екрані телефона фармацевту.

За 500 злотих можна купувати ліки як без рецепту, так і за рецептом. У систему включені всі аптеки, які діють на території Польщі.