Медична фортеця: у Харкові відкрили нову амбулаторію з посиленим захистом замість зруйнованої поліклініки

Лікарі приймають пацієнтів за височенною огорожею, яку зміцнили бетонними плитами та мішками з піском.
У Харкові в розбитому районі на Північній Салтівці відкрили нову амбулаторію, замість пошкодженої поліклініки, туди ворожі снаряди влучали щонайменше 7 разів, йдеться в ТСН.
За семиметровою огорожею розташувалась нова мобільна амбулатурія. Бетонні плити, мішки з піском та металеві укріплення мають вберегти від влучання уламків, якщо снаряд прилетить поруч.
Медперсонал надає допомогу мешканцям Північної Салтівки. Володимир ще у травні повернувся до Харкова і відтоді почалися проблеми зі здоров’ям. "Зараз ситуація така, що спокійним бути важко. Турбує вже давно, просто не було можливості прийти, 10 поліклініка у нас не працює. Ну, а турбує тиск. Операція була на очах. Зробили кардіограмку, поміряли тиск, виписали рецепти, записали до вузьких фахівців", - розповідає чоловік.
Усі пацієнти раніше відвідували 10-у поліклініку в цьому мікрорайоні . З перших днів війни будівля опинилась на лінії фронту. Тоді ще медики намагались працювати у підвалах, там ховалися і місцеві. Лише в березні нарахували сім влучань. Через смертельну небезпеку вирішили все ж таки зачинити медзаклад. Лікарі повиїжджали закордон, а відкриття нової амбулаторії дозволило їм повернутися. "Мені взагалі дуже хотілось працювати, коли я дізналась, що відкривається, зразу ж все покинула і приїхала сюди. Тому що не можу сидіти нічого не робити", - розповідає медична сестра Олександра Лисняк.
В амбулаторії постійно працюють 5 сімейних лікарів. Інші фахівці приймають почергово.
Тимчасовий медзаклад відкрили поблизу метро, під час повітряних тривог медики з пацієнтами спускаються до підземки, адже висока огорожа може врятувати лише від розльоту уламків. Від прямого влучання ракети не вбереже.
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