"Запитали, чи уринотерапія допомагає при грибку": медичні виші взялися виготовляти на передову мазі, креми і настої

"Запитали, чи уринотерапія допомагає при грибку": медичні виші взялися виготовляти на передову мазі, креми і настої

Протигрибкові мазі, ранозагоювальні креми, настоянки, присипки для військових - власноруч почалИ виготовляти університетські фармацевти.

Пліч-о-пліч у лабораторіях працюють викладачі зі своїми студентами, адже виявилося, що попит фронтовиків на такі, здавалося б, банальні препарати, шалений, а фармакологічні заводи не спроможні його задовольняти, йдеться в ТСН.

Замість звичних лекцій педагоги чаклують біля плити - Наталія помішують вариво з живокосту. «Живокіст - найкраще при болях в суглобах і артритах», - зазначає завідувачка кафедри Наталія Сливка.

Її колега-лаборантка у цей час порається з алоє, з якого буде мазь заживлююча на основі жиру, воску, вітамінів.

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У Волинському нацуніверситеті створили справжній конвеєр з виготовлення мазей, настоянок та олій для військових. Почали у перші ж дні повномасштабного вторгнення рашистів з кількох препаратів. Тепер їх понад тридцять. Роблять усе, про що просять військові. Кожну баночку ретельно підписують, аби хлопці відразу зорієнтуватися, що і до чого. «Ми робимо мазі проти опіків, проти уражень шкіри, з іншими висипками, дерматити, екземи так само, далі у нас є мазі з живокостом, з прополісом у чистому вигляді», - розповідають доценти.

А в Івано-Франківському мед університеті за мазі, креми та присипки взялися місяць тому, - з літньою спекою попит від фронтовиків на такі препарати зріс у геометричній прогресії. Адже хлопці на передовій не завжди можуть приймати душ, чи бодай міняти взуття-шкарпетки.

«Одна фраза, яку ми почули - нас запитали, чи уринотерапія допомагає при грибку. Бо немає нічого! І оця фраза - ми проживали декілька днів. ХХІ століття! В Україні зареєстровано 14 тисяч найменувань ліків, а ми говоримо про уринотерапію - чи вона допомагає при грибку», - каже деканка фармацевтичного факультету Ірина Федяк.

Паста Теймурова, протигрибкові чи ранозагоюючі препарати - колись це вручну робили фармацевти в аптеках. Згодом їх виробництво стало виключно заводським, але зараз деякі фармакологічні гіганти під обстрілами, тож івано-франківці принесли до вишу міксер, кондитерські кульки, повитягали ступки та давно забуті аптекарські рецепти.

«Пішли до лікарів, практикуючих, шкірних лікарів і показали їм наші прописи. І вони зробили корекцію, щоб на загал, найбільшій кількості людей ми могли допомогти цими лікарськими засобами», - каже деканка.

Усі інгредієнти сертифіковані. Університетські фармацевти купують їх не тільки за внески небайдужих, але й докладають свої. Препарати ледве встигають робити - волонтери усе забирають на передову і кажуть, що військові дуже задоволені.

На носі канікули, але відпочивати ані у Волинському, ні в Івано-франківському університетах не збираються. Кажуть їхній фронт тут, тож не згорнуть його аж до перемоги. Тим більше, що від бійців отримали новий запит - засіб від комарів.

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