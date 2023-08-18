"Медицина на нулі": в окупованому Маріуполі померла однорічна дитина

У Маріуполі не змогли покласти дитину до лікарні.

В окупованому Маріуполі померла однорічна дитина через відсутність обладнання та фахових лікарів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Як розповіла мати дитини, її однорічна дівчинка почала бліднути, після чого її відвезли до місцевої лікарні.

"Необхідно було зробити комп’ютерну томографію, але апарату у медзакладі просто немає. Тому лікарі зробили укол, навіть не сказавши батькам який. Після чого сказали, що треба вести дитину до Донецька, бо "у місті дитячої лікарні немає і класти дитину немає де", - йдеться у повідомленні.

Проте, увечері того ж дня дитина померла.

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Як зазначають у міській раді, ситуація в окупованому Маріуполі катастрофічна. Не вистачає лікарів та медичних препаратів.

"В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищено росіянами, або вивезено. Люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці повідомляли про відсутність інсуліну", - розповіли у міській раді Маріуполя.

Тим часом у школі, яку відкрили в окупованому місті Маріуполі Донецької області, на стінах з’явилися цитати президента держави-агресорки Володимира Путіна.

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