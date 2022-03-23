Медики-добровольці вивозять людей з-під обстрілів в Ірпені: часто несуть стареньких до швидких на собі

Медики-добровольці вивозять людей з-під обстрілів в Ірпені: часто несуть стареньких до швидких на собі

Багато ірпінчан вивозять з собою домашніх улюбленців.

Окупанти продовжують рівняти із землею Ірпінь. Вогняним залізяччям поливають житлові квартали і вдень, і вночі. В місті досі залишаються цивільні, яких щодня під обстрілами евакуйовують військові, поліцейські, волонтери і навіть медики-добровольці.

Про це йдеться в ТСН.

Ранкова нарада медиків-добровольців розпочинається по військовому, пів години достатньо, аби вирішити всі оперативні питання. Бригади готові виїжджати до Ірпінського фронту.

Лікар на псевдо "Корса" родом зі Львова, але давно мешкає на мальовничій Корсиці. З початком російського вторгнення одразу повернувся на Батьківщину рятувати українців. Його допомога потрібна на окраїні Ірпеня, де перевалочний пункт для евакуйованих і поранених. Карети швидких майже не стоять на місці, одна за одною зриваються до охопленого полум'ям міста.

Зараз швидкі, окрім безпосередньо медичної місії, виконують ще й евакуаційну роль, забирають людей, яким вдалося вирватися з Ірпеня з епіцентру бойових дій.

Окупанти й далі рівняють із землею Ірпінь

З пекла, влаштованого російськими загарбниками, людей вивозять десятками. Всі вони - літні, ті, хто корінням приріс до своєї землі і до останнього не хотів виїжджати. Своїм рятувальникам містяни дякують зі сльозами, адже людей медики інколи навіть виносять на собі.

Багато ірпінчан вивозять з собою домашніх улюбленців. Тут постійно крутяться щонайменше десятка хвостатих, але жодного гавкоту чи нявчання. Тварини перелякані не менше за людей.

Під час одного з рейсів разом із біженцями правоохоронці вивезли і мародерів.

Евакуйованим надають першу допомогу, на місці - є їжа й вода. Далі біженців саджають до автобуса, який вивезе в їх безпеку. Спочатку до Києва, а далі - хто куди.

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