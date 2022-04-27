Медики на "Азовсталі" показали нелюдські умови, в яких прооперували сотні поранених: рани гниють без медикаментів

Медики на "Азовсталі" показали нелюдські умови, в яких прооперували сотні поранених: рани гниють без медикаментів

Захисники Маріуполя просять про екстракшн - це спеціальна військова операція, яка дозволяє вивезти та врятувати велику кількість людей - під час Другої світової війни так змогли врятувати з оточення понад 330 тисяч людей.

Бойова медичка з польового шпиталю показала шокуючі фотографії, в яких надскладних умовах надається медична допомога захисникам та цивільним в оточеному Азовсталі, і каже, що поранених тут понад шість сотень людей, йдеться в ТСН.

"Госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російських авіації, артилерії, умови для проведення операцій середньовічні, лікарям доводиться оперувати в світлі налобних ліхтарів. Знеболювальних не вистачає, а ще антибіотиків. Поранений, навіть після поспішних операцій можуть одержати гангрену, сепсиси та інше", - розповідає медик.

(Фото: Nava Mrpl UA)

«У нашому угрупованні є десь 600 поранених хлопців, різного рівня складності, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає медикаментів, ні умов, персоналу, який міг би їм допомогти, у нас є цивільні поранені, які ми даємо допомогу наскільки можемо», - розповідає командир морських піхотинців Сергій Волина.

Сергій Волина - командир морських піхотинців звертався до світових лідерів з проханням про рятувальну операцію для цивільних та військових тут. «Я провів звернення до всіх світових лідерів, до дипломатів. Я кричав наскільки міг, щоб до нас застосували екстракшен», - каже він.

Як приклад Сергій наводить евакуаційну операцію поблизу Дюнкерка - тоді в оточення потрапили сотні тисяч людей і їм на допомогу рушили всі наявні судна і військові, і торгівельні. Звичайні судноплавці йшли рятувати своїх - під вогнем артилерії та авіаударами вивезли понад 338 тисяч людей.

Окупація Маріуполя: захисники просять про екстракшен

Наразі потужні обстріли Маріуполя продовжуються, оборона триває попри все. «Що робить Російська Федерація з нашими дітьми, з нашими сім'ями, насильно вивозять їх до РФ, це моя країна, я хочу жити в демократії, а не у тирана», - кажуть люди, які ховаються в бункері.

Найбільше тут скучили за тишею, свіжим повітрям, за водою та хлібом, "хлібусичок" - так називають його люди, які вже понад два місяці не мають змоги жити по-людськи.

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