Медикиня-захисниця Маріуполя, яку днями звільнили з полону РФ, народила первістка

У звільненої з полону української медикині Мар'яни Мамонової, яка героїчно боронила Маріуполь, сьогодні народилася дитина.

Медикиня Мар'яна Мамонова стала мамою вранці 25 вересня. Українка народила дівчинку.

Про це розповіла її мама у коментарі ЗМІ.

Колишня бранка РФ, яка родом із Рівненщини, стала мамою у Луцькому перинатальному центрі. Захисниця та її донечка почуваються добре.

Дівчинка народилась 25 вересня близько 4 годині ранку із вагою 3 250 гр, зріст 57 см.

Зазначимо, у день звільнення, коли в Мар'яни журналісти брали коментар, дівчина говорила, що найбільше боялася народити саме під час обміну. У полоні вона перебувала від початку квітня.

До слова, один із звільнених українських воїнів освідчився своїй дівчині просто в лікарняній палаті на третій день після обміну. На поширених відеокадрах видно, як дівчина сидить на лікарняному ліжку у палаті, а коханий-захисник робить їй пропозицію зі словами: "... війну, Золочів. Не знаю, що було складніше. Вийдеш за мене?".

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, серед звільнених - командири-захисники "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Слід зауважити, що очільниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова заявила, що звільнені з полону військові перебувають у шокувальному стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

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