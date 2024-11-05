Медиків переводять у штурмовики на фронт: депутатка шокувала заявою

Як приклад депутатка навела свого знайомого-ребілітолога, якого перевели на посаду стрільця.

Народна депутатка Анна Скороход підтвердила інформацію про те, що медиків в Україні починають переводити у штурмовики на фронт.

Про це депутатка заявила у ефірі "Радіо Свобода".

Скороход підтвердила, що є випадки, коли медиків переводять на бойові посади на "нуль".

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"Це дійсно правдива інформація. І до мене безпосередньо зверталися медики. Переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу у госпіталях", – наголосила нардепка.

"Ми розуміємо, що є ще й питання особистостей – коли людей просто ховають на певних посадах в ротах охорони. Замість того, щоб відправляти бойові спеціальності в піхоту або штурмовики, у нас відправляються лікарі", – додала політикиня.

Як приклад вона навела свого знайомого-ребілітолога, якого перевели на посаду стрільця.

"Він перестав бути лікарем на війні фактично", – уточнила Скороход.

Вона також прокоментувала, наскільки масовим є таке явище.

"По наказу це має бути до 20%. Це наказ Сирського. Він імплементований командувачем Медичних сил. Ми його начебто трохи призупиняли, але зараз вже лікарі знову телефонують і кажуть, що відбувається те саме. До мене взагалі телефонують і медсестри, і медбрати, і навіть санітари", – розповіла депутатка.

Нагадаємо, напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що Командування Медичних сил ЗСУ запланували від 4 листопада "потайки відновити відправку медиків у піхоту". За її словами, зараз у піхоту відправляють людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot.

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