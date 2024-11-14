Медиків з бойових шпиталів переводять у штурмовики – депутат

Пізніше депутат додав скриншоти переписки з українцями, які розповіли, що у піхоту переводять не лише медиків, але і артилерію, ПВО і бійців з Повітряних сил.

Фахових військових медиків переводять зі шпиталів на бойові посади в піхоті.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Гончаренко обурився, що людей, які рятують життя нашим військовим і роблять надскладні операції, переводять в штурмовики.

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"Тобто, ви провалили повністю мобілізацію, робите її за методами "совка", замість навчених людей, відправляєте медичних фахівців в піхоту. Натомість, у нас сидять люди з бойовим досвідом в ТЦК, які перебирають бумажки. У нас досі немає піврічних контрактів для тих, хто хотів би повернутись на визначений період у військо. І я вже мовчу, що немає термінів служби взагалі", – звернувся нардеп до військово-політичного керівництва.

Він наголосив, що медики – це не просто бойова одиниця, а перша лінія допомоги та шанс на виживання для кожного військового.

Також депутат нагадав, що коли повістки стали приходити громадським активістам, суспільство було обурене і стало на їхній захист. Очевидно, він натякнув на інцидент із Сергієм Стерненком.

"З одного боку, ми боремося за те, щоб громадські активісти не йшли в армію, а з іншого – направляємо медиків на штурм. Це абсолютна несправедливість", – зазначив Гончаренко.

Пізніше депутат додав скриншоти переписки з українцями, які розповіли, що у піхоту переводять не лише медиків, але і артилерію, ПВО і Повітряні сили.

Нагадаємо, що громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що його нібито оголосили у розшук через неявку до ТЦК за повісткою. Він вважає це помстою за критику армійського керівництва. На думку Стерненка, повістку виписали "за прямою вказівкою” головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після цього Стерненку в Сухопутних військах нагадали про конституційний обов'язок.

У конфлікт втрутився Офіс президента. Згодом Олександр Сирський провів зустріч з українськими волонтерами, включно із Сергієм Стерненком. На зустрічі був присутній радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що нейрохірурга мобілізували як стрільця і він загинув на фронті. Про те, що бойових медиків масово переводять у піхоту писала і нардепка Мар'яна Безугла. Те саме повідомляла і народна депутатка Анна Скороход

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