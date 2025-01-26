Медиків знову переводять у штурмовики, попри заборону Зеленського: деталі скандалу

Скандал з "опіхочуванням" медиків цього разу виник у 108 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Попри указ президента Зеленського про заборону переведення медиків на бойові посади, в Україні знову спалахнув скандал через "опіхочування" медпрацівників, що служать у війську.

Про це заявив начальник лікувального відділення медичної роти 108 окремої бригади ТРО Дмитро Мамаєв.

За його словами, фельдшерів 108 бригади перевели на посади кулеметника та стрільця.

"Всіх вітаю, моїх медичних спеціалістів, а саме фельдшерів, які виконують купу спеціалізованої роботи і знаходяться на відповідних посадах на Роль1 (стабілізаційний пункт та лазарет), які служать у 108 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, наказом нового командира військової частини, полковника Сергія Зубенка, було переведено на посади кулеметника та стрілка стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти", – пише Мамаєв.

Медик стверджує, що наказ командування бригади видало "заднім" (позавчорашнім) числом.

"І так дерибанять медиків тут уже не вперше. Що там по Указу Президента та по рішенню РНБО щодо заборони переведення людей з медичною освітою на немедичні посади", – запитав військовий медик.

Також до поста Мамаєв прикріпив свій рапорт, в якому пояснив, чому вважає недоцільним переведення своїх фельдшерів у піхоту.

Нагадаємо, восени та у грудні 2024-го в Україні спалахнув скандал через переведення військових медиків у піхоту. Народна депутатка Анна Скороход підтвердила інформацію про те, що медиків переводили у штурмовики на фронт.

Після цього Володимир Зеленський підписав указ, де йдеться про заборону призначати медиків на військові посади, не повʼязані з медичною службою.

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