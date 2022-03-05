Медійників Sky News обстріляли під Києвом, поліції довелося їх терміново евакуювати (відео)

У групі перебувало 5 осіб, їх вже доправили до Великої Британії.

Українська поліція еквакуювала п'ятьох медійників британської Sky News після того, як їх обстріляли російські диверсанти в автомобілі, після невдалої спроби відвідати місто Буча під Києвом цього понеділка. Головного кореспондента Sky News Стюарта Рамзі разом із оператором Річі Моклером обстріляли – Рамзі поцілили в нижню частину спини, а Моклер отримав два патрони в бронежилеті.

Про це повідомляє голова у Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

На кадрах, які транслювала SkyNews, видно, як вони наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти. Спочатку, за розповіддю Рамзі, вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост української армії – і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися. Чути тріск пострілів і видно спалахи куль, що пролітають повз їхню машину, оскільки напад зафіксовано на камеру.

«Я пам’ятаю, що думав, чи буде моя смерть болісною. Але мене вразило те, що (постріл -ред) не так боляче. Справді, це було більше схоже на удари кулаками»», – сказав Рамзі, розповідаючи про моменти до того, як його підстрелили.

Sky News team's harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT — Sky News (@SkyNews) March 4, 2022

Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім переховувались у сусідньому гаражі, а і через кілька годин під покровом темряви їх врятувала українська поліція.

Пізніше журналістам повідомили, що бойовики були диверсантами російської розвідки. «Це було професійно, патрони продовжували вбиватися в машину – вони не промахнулися. Нам дуже пощастило. Але тисячі українців гинуть, а сім’ї стають мішенню російських бойових загонів, як і ми», – сказав Рамзі.

Нагадаємо, що в Україні вже є перша жертва серед телевізійників - там під час обстрілу телевізійної вежі в Києві загинув оператор українського телеканалу.