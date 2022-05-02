Медсестра із Лисичанська, яка на розтяжці втратила обидві ноги, не знепритомніла і координувала свій порятунок

23-річна медсестра із Лисичанська, яка підірвалася на міні, вийшла заміж за свого коханого у Львові.

Молода жінка втратила обидві ноги, але каже, що ніщо не змусить її втратити жагу до життя, йдеться в ТСН.

Під час першого весільного танцю Віктор кружляє свою Оксану на руках. У палаті плачуть всі, навіть чоловіки. Турботливо втирає сльози коханої і її наречений.

Їхнє життя круто змінилося 27 березня – Оксана, медсестра Лисичанської дитячої лікарні, разом із нареченим поверталися додому, але виявилося, що стежка замінована. «Цю стежку я знала дуже давно. Чоловік з другом зупинилися, і я побачила, стирчить снаряд в землі, я хотіла йому показати, повертаюся, і тільки встигла крикнути: «зай, глянь», він дивиться, а я підлітаю», - розповідає Оксана.

«Вона настільки сильна, вона в той момент навіть не знепритомніла, вона координувала всі наші дії. У мене опустилися руки, я не знав, що робити. Вона кричить, що швидку викликайте», - пригадує Віктор.

Щоб було швидше, до машини медиків чоловік ніс Оксану на руках. «Мені хотілося плакати, але я не міг плакати, шок, нерозуміння, що це відбувається. Страх втратити дуже близьку людину, ми з нею прожили вже 6 років у цивільному шлюбі», - каже чоловік.

Спершу Оксану привезли до Лисичанської лікарні, там зробили 4 операції - ампутували обидві ноги і 4 пальці на лівій руці. За кілька днів жінку евакуювали до Дніпра. Оксана зізнається - було нелегко. «Я просила, що не хочу так жити, у мене 2 дітей, я не хочу, щоб вони мене бачили інвалідом, я не хотіла для сім’ї бути тягарем, але завдяки підтримці я з цим змирилася, треба жити далі», - переконує Оксана.

І активно взялася за реабілітацію. Тренується вона наполегливо, по кілька годин на день, і знімає свої зусилля, бо певна, її приклад може надихнути тих, хто втратив надію. Лікарі дивуються силі волі Оксани. Попереду в неї ще тривале лікування. «Проводиться дозагоєння ран, пацієнтку очікує продовження реабілітації та протезування в найближчому часі», - розповідають хірурги.

За кілька днів на Оксану чекає подорож до Німеччини, на реабілітацію їде разом з чоловіком. «Він - моя поміч, підтримка, напевно, завдяки йому я так оптимістично дивлюся на життя і продовжуємо жити далі», - твердить медсестра.

«Бог не дає випробування, які ми не можемо пройти, тому в нас є шлях, ми йдемо ним, все буде добре у нас», - переконує чоловік Оксани.

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