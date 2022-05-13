Медсестра з Лисичанська, яка втратила дві ноги, отримала медаль "За врятоване життя"

Медсестра з Лисичанська, яка втратила дві ноги, отримала медаль "За врятоване життя"

Володимир Зеленський вручив медаль "За врятоване життя" 23-річній медсестрі з Лисичанська, яка втратила обидві ноги, рятуючи життя чоловікові.

Про це йдеться в Указі президента України № 331/2022 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всесвітнього дня медичної сестри", пише Луганська ОДА.

"За вагомий особистий внесок у рятування життя і здоров’я громадян в умовах воєнного стану, самовіддане виконання професійного обов’язку відзначено декількох медичних працівників. Серед них і Баландіна Оксана Юріївна — сестра медична стаціонарну відділення для лікування та реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки комунального некомерційного підприємства "Луганська обласна дитяча клінічна лікарня"", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 27 березня у Лисичанську 23-річна Оксана та її наречений Віктор поверталися додому, жінка йшла попереду. Відчувши небезпеку, вона встигла обернутися, щоб попередити чоловіка, та пролунав вибух. Віктор не постраждав, а Оксана отримала важкі травми – втратила обидві ноги і чотири пальці на руці. Допомогу їй надавали в Лисичанську, Дніпрі та Львові. У місті Лева пара і одружилася.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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