Медведчук без заправок "Глуско" - важливий економічний удар по гаманцю агресора

Медведчук без заправок "Глуско" - важливий економічний удар по гаманцю агресора

Путін руйнує, його поплічники відбудують, до того ж власним, як то кажуть, злочинно набутим майном.

Віктор Медведчук залишився без розгалуженої мережі заправок "Глуско". Кабмін передав паливний актив кремлівського кума на 172 станції у розпорядження держави, йдеться в ТСН.

Від 2014 року, з окупацією Криму, в Україні масово бойкотують російський бізнес. Під ударом розлючених громадян - російська мережа «ТНК». Народний гнів був не без причини, адже заправками володіла фактично держава Росія через корпорацію «Роснефть», якою керує Ігор Сечін, що працює з Путіним ще від далеких 90-х.

Очевидно, що російським заправкам не судилося довго жити в Україні. Тож Кремль пішов за старою, як світ, тактикою, сховавши від очей ненависні таблички російського бізнесу. Так в одну мить по всій країні на місці російських ТНК почали з’являтися швейцарські «Глуско». Заправлятися у швейцарців – справа зовсім інша, але із Швейцарії на цих АЗС були лиш документи.

Також читайте ЄС погодив 500 млн допомоги Україні на важке озброєння, але не зміг домовитися щодо запровадження санкцій проти РФ

Нікому невідомий швейцарець Нісан Моісеєв от так взяв і просто викупив у російської державної корпорації розглужену мережу АЗС. А після цього ще й став найбільшим та ексклюзивним імпортером російського скрапленого газу до України.

Секрет успіху одного дня викрили журналісти «Схем». Вони, фіксуючи як Віктор Медведчук повертався із Москви до Києва, встановили – серед пасажирів приватного літака – той самий швейцарець Нісан Моісеєв.

У перші дня від провального російського вторгнення українська розвідка заявила, що в Кремлі починають розбиратися, чому попри виділені 5 мільярдів доларів на дестабілізацію України, окупантів ніхто не зустрічав із квітами. Потрібно розуміти, що валізами готівки ніхто Медведчуку грошей не давав.

Єдине, що в Росії є – це її сировина, якою від перших днів війни дозволяли торгувати і відповідно заробляти лише путінському куму. За ці гроші, щонайменше, Медведчук фінансував три телеканали, які заборонили ще до війни.

І справа так званих швейцарських заправок - насправді, лише перший крок, коли Україна по-справжньому за 8 років дає економічну відсіч агресору.

На причетних в Україні до кремлівського режиму може чекати конфіскація майна. Це стосуватиметься усіх: від власників паспортів Росії та Білорусі до компаній, що сплачують великі податки агресору.

Рішення про таку конфіскацію буде приймати Вищий антикорупційний суд на підставі подання органів державної влади. І що цікаво – рішення суд має ухвалити впродовж десяти днів.

Приниження Путіна: було російське, стане наше

Понад 17 тисяч українських компаній мають серед власників чи засновників громадян Росії чи Білорусі. Також аналітики встановили, що щонайменше 270 українських компаній є співвласниками російських підприємств.

Проте справжній улов - за кордоном. З початком вторгнення чи не щодня з’являються повідомлення про заарештовані активи росіян. В українському НАЗК кажуть, ця сума вже доходить до трильйона доларів.

Однак арешт і конфіскація - речі зовсім інші. І західні країни вперше за свою історію лише починають говорити про можливість саме конфіскації таких активів. А тут вже може бути що завгодно: від вілли Соловйова в Італії до 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Росії.

Читайте також:

"Довіряти росіянам - найбезглуздіша дія": в ОП не підтверджують заяву Росії про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Володимир Кличко захопився героїзмом захисників "Азовсталі": я пишаюся ними

За добу окупанти вбили дев'ятьох мирних мешканців Донецької області