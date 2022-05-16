Медведчук без заправок "Глуско" - важливий економічний удар по гаманцю агресора

Путін руйнує, його поплічники відбудують, до того ж власним, як то кажуть, злочинно набутим майном.
Віктор Медведчук залишився без розгалуженої мережі заправок "Глуско". Кабмін передав паливний актив кремлівського кума на 172 станції у розпорядження держави, йдеться в ТСН.
Від 2014 року, з окупацією Криму, в Україні масово бойкотують російський бізнес. Під ударом розлючених громадян - російська мережа «ТНК». Народний гнів був не без причини, адже заправками володіла фактично держава Росія через корпорацію «Роснефть», якою керує Ігор Сечін, що працює з Путіним ще від далеких 90-х.
Очевидно, що російським заправкам не судилося довго жити в Україні. Тож Кремль пішов за старою, як світ, тактикою, сховавши від очей ненависні таблички російського бізнесу. Так в одну мить по всій країні на місці російських ТНК почали з’являтися швейцарські «Глуско». Заправлятися у швейцарців – справа зовсім інша, але із Швейцарії на цих АЗС були лиш документи.
Нікому невідомий швейцарець Нісан Моісеєв от так взяв і просто викупив у російської державної корпорації розглужену мережу АЗС. А після цього ще й став найбільшим та ексклюзивним імпортером російського скрапленого газу до України.
Секрет успіху одного дня викрили журналісти «Схем». Вони, фіксуючи як Віктор Медведчук повертався із Москви до Києва, встановили – серед пасажирів приватного літака – той самий швейцарець Нісан Моісеєв.
У перші дня від провального російського вторгнення українська розвідка заявила, що в Кремлі починають розбиратися, чому попри виділені 5 мільярдів доларів на дестабілізацію України, окупантів ніхто не зустрічав із квітами. Потрібно розуміти, що валізами готівки ніхто Медведчуку грошей не давав.
Єдине, що в Росії є – це її сировина, якою від перших днів війни дозволяли торгувати і відповідно заробляти лише путінському куму. За ці гроші, щонайменше, Медведчук фінансував три телеканали, які заборонили ще до війни.
І справа так званих швейцарських заправок - насправді, лише перший крок, коли Україна по-справжньому за 8 років дає економічну відсіч агресору.
На причетних в Україні до кремлівського режиму може чекати конфіскація майна. Це стосуватиметься усіх: від власників паспортів Росії та Білорусі до компаній, що сплачують великі податки агресору.
Рішення про таку конфіскацію буде приймати Вищий антикорупційний суд на підставі подання органів державної влади. І що цікаво – рішення суд має ухвалити впродовж десяти днів.
Понад 17 тисяч українських компаній мають серед власників чи засновників громадян Росії чи Білорусі. Також аналітики встановили, що щонайменше 270 українських компаній є співвласниками російських підприємств.
Проте справжній улов - за кордоном. З початком вторгнення чи не щодня з’являються повідомлення про заарештовані активи росіян. В українському НАЗК кажуть, ця сума вже доходить до трильйона доларів.
Однак арешт і конфіскація - речі зовсім інші. І західні країни вперше за свою історію лише починають говорити про можливість саме конфіскації таких активів. А тут вже може бути що завгодно: від вілли Соловйова в Італії до 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Росії.
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