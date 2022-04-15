Медведчук переховувався в не менш розкішному домі за 500 метрів від власного маєтку: ТСН побачила умови

Сусіди кажуть, що не підозрювали про такого розшукуваного сусіда

Розкіш це невід’ємна потреба Віктора Медведчука, тож, навіть для переховування, він обрав не звичайну квартиру, а триповерхові хороми, які розташовані за кілька сотень метрів від його власного великого маєтку, де кум Путіна спершу перебував на домашньому арешті.

Про це йдеться в ТСН.

Майже вісімсот квадратів, шість кімнат та три поверхи. Тут тобі і зелена галявинка і дизайнерський інтер’єр. Ще влітку минулого року, цей маєток здавали в оренду за 13 тисяч доларів на місяць і орендаря знайшли.. самого Віктора Медведчука. Саме тут кум Путіна переховувався за свідченнями його охоронця. І звідси вирушив у свою невдалу подорож, що закінчилася гучним затриманням.

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Цей маєток Медведчук обрав вже після початку війни як сховище А поки ж жив у власному, де був під домашнім арештом. Там десятки камер і паркан у кілька метрів заввишки, так щоб не було видно, чим займається власник. Однак, за кілька днів до повномасштабного наступу Росії, речі з маєтку раптово почали вивозити. Його дружина Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Сам Медведчук залишався в маєтку під домашнім арештом, але вже без електронного браслету, а потім втік.

Нині біля маєтку тихо, а за будинком стежить не охорона Медведчука, а поліція. Саме тут вони шукали Медведчука після початку війни, та той вже був по сусідству, прихисток розташований всього в пятистах метрах від особняка нардепа. Але тут його ніхто навіть не думав шукати, навіть нові сусіди не знали з ким ділять вулицю.

«Я не бачила нікого, да я й не виходжу. Та й навіщо воно нам, "менше знаєш, краще спиш"», - каже сусідка маєтку.

Про те, що поруч переховувався цілий кум Путіна, вони дізналися з новин. Тепер же тут нікого немає. Ані поліції, ані охорони Медведчука. Єдине нагадування, що він тут був - це свідчення охоронця. А ще все ті ж сусіди, яким буде, що розповісти про свою вулицю.

«Ну, шо ми там заглядаєм. Я побачила, ну кажу: хоть тепер наша вулиця буде знаменита.. То я казала, що Меладзе живе на нашій вулиці, а тепер я ще скажу, що переховувався Медведчук», - сміється жінка.

Який вигляд має будинок, де понад місяць переховувався Віктор Медведчук

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