Медведчук просить Зеленського і Путіна обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя (відео)

Медведчук просить Зеленського і Путіна обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя (відео)

СБУ затримала Медведчука 12 квітня.

Затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Про це інформує СБУ.

Медведчук каже, що захисники і мешканці Маріуполя перебувають у заблокованому окупантами місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

"Агресія РФ спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію РФ і свідомо руйнують місто", - йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що за різними оцінками, у заблокованому окупантами Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних жителів. Водночас місто продовжують боронити українські захисники.

Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.