"Медведчук зараз дає свідчення і розповідає усе, що відбувалося": Данілов розповів про подальшу долю кума Путіна

Затриманий кум Путіна Віктор Медведчук наразі дає зараз свідчення українським спецслужбам, розповідає, усе, що відбувалося, з ким він працював, як він незаконно заробляв тощо.
Затриманого Медведчука після допитів за можливості обміняють на українців, яких РФ захопила у полон.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України повідомив в інтерв’ю "Суспільному".
Данілов висловив думку, що росіянам не дуже потрібен Медведчук, оскільки спроби його дружини Марченко із зверненнями не мали успіху.
"Оскільки я розумію, росіянам не дуже потрібен Віктор Медведчук, намагання пані Марченко (дружини Медведчука — ред.) звертатися до всі і до вся, що треба зробити обмін, на сьогодні такого рішення немає. Він дає зараз свідчення, розповідає, усе, що відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо. Далі, якщо буде можливість і потреба поміняти цього покидька на наших громадян, які в полоні, — я не бачу тут нічого дивного. Але спочатку допити-допити-допити, щоб ми знали все, що і як відбувалося, хто чим займався, коли це було", - пояснив Данілов.
Секретар РНБО зауважив, що ні для кого не є таємницею, що Медведчук був агентом РФ на території Україні. Проте, проблема в тому, що він не один, їх багато.
"Після того, як вони мріяли, що вони за 2-3 дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами з честю і совістю мали очолити уряд, усі наші інституції, — це були українські військові самого високого рівня. Дивно було б, якби нами тут керував хтось (громадяни РФ — ред.). І коли вкиди, що тут буде керувати Царьов, якісь інші люди — ні, це люди, які мали і мають громадянство України і мають великі зірки на своїх погонах поки що", - сказав Данілов.
Він додав, що Медведчук мав бути "сірим кардиналом" в Україні.
"І якщо б наша СБУ працювала від часів Кучми плідно і якісно, то Медведчук при Кучмі був би вже за ґратами", - підсумував Данілов.
Нагадаємо, ввечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.
У понеділок, 18 квітня, колишній нардеп звернувся до Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
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