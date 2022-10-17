Медведєв лякає Ізраїль, що допомога Києву зруйнує відносини з РФ: основний наратив, що просувають росЗМІ

За словами заступник голови Радбезу РФ, якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією. За даними Центру протидії дезінформації, це - основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ.

"За словами чиновника країни-агресорки, якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями". Заява Медведєва - це відповідь на слова міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая, який виступив за відправку військової допомоги Україні. Погрози кремля несуть суто маніпулятивний характер, а цього разу - це ще й приклад лицемірства, оскільки Іран постачає ударні безпілотники для Росії і планує передати балістичні ракети. Хоча Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а кремль не дає коментарів", - наголошує ЦПД.

Центр протидії дезінформації наголошує, що стороння військова підтримка Ірану - свідчення того, що сили РФ вичерпуються.

"ЄС заявив, що проти Ірану будуть запроваджені жорсткі санкції, якщо причетність Ірану буде доведено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Ізраїль може передати Україні антидронові рушниці для боротьби із дронами-камікадзе іранського виробництва.

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