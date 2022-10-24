Медведєв натягнув шкіряний плащ та вкотре пригрозив Україні танками, ракетами та безпілотниками

Медведєв стверджує, що в Росії є зброя для війни проти України.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв натягнув шкіряний плащ та відвідав оборонне підприємство Росії "Уралвагонзавод". Він заявив, що в агресора зброя не закінчилася, та вкотре пригрозив Україні танками, ракетами й безпілотниками.

Про це "запасний президент" Росії написав у Telegram.

Медведєв заявив, що за дорученням Путіна перевірив, як у Росії відбувається випуск танків, та наказав прискорити виробництво бронетехніки для війни проти України. Російський чиновник також вкотре вибухнув погрозами в бік України.

"Неодноразово читав твердження, що військова техніка і затребуване озброєння в Росії скоро закінчаться. Нібито все витратили. Не сподівайтеся. Випуск озброєнь і спеціальної техніки збільшується в усіх напрямках: від танків і гармат до високоточних ракет і дронів. Чекайте!" - заявив Медведєв.

Медведєв і агресивні заяви в бік України

Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що в Росії залишилося 13% від передвоєнних запасів балістичних ракет типу "Іскандер", 43% - крилатих ракет типу "Калібр" і 45% - крилатих ракет авіаційного базування типу Х-101 та Х-555.

Також одіозний Дмитро Медведєв закликав європейців скидати свої уряди. Коли Росія обстрілювала Запорізьку АЕС, Медведєв звинувати у цьому Україну та водночас пригрозив світу "новим Чорнобилем".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович назвав російського чиновника дурнем, який не розуміє, що з ним роблять. За даними Арестовича, Медведєв перебуває у процесі алкогольного розпаду особистості.

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