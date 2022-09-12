Знову розмріявся про капітуляцію: Медведєв ошелешив новою заявою

Російська влада нібито готова до переговорів, але на своїх умовах.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував останню заяву президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з РФ.

Про це пише пропагандистське видання "РИА Новости".

Зокрема, він знову наголосив на "капітуляції української влади".

"Такий собі Зеленський сказав, що він не буде вести з діалог з тим, хто висуває ультиматуми. Нинішні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що будь-який договір з Росією можна буде укласти лише тоді, коли Кремль виведе свої війська з території України.

Президент визнав, що поки не бачить бажання РФ йти на переговори.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип: я не буду розмовляти з тими, хто ставить ультиматуми", – підсумував Зеленський.

Ви відправляєте чортів назад у пекло! Найважче попереду! Зеленський - про 200 днів війни

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