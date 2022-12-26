Медведєв знову заговорив про "гарантії безпеки" для РФ

Дмитро Медведєв також визнав, що Росія хоче припинення існування законно обраної влади в Україні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для "нормалізації ситуації", яка може призвести до Третьої світової, Росія повинна отримати максимальні "гарантії безпеки".

Про це йдеться у його статті для "Российской газеты" він наголосив, що нові домовленості щодо роззброєння "зараз нереальні і не потрібні".

"Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація. Якщо ж ми їх не отримаємо – напруженість зберігатиметься невизначено довго. Світ продовжить балансувати на межі Третьої світової війни і ядерної катастрофи. Ми робитимемо все, щоб їх не допустити", – заявив він.

За його словами, єдине, що стримує "ворогів" РФ – це "розуміння, що Росія керуватиметься Основами державної політики РФ у сфері ядерного стримування, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно з ними".

Крім того, заступник голови Радбезу РФ визнав, що його країна домагається припинення існування законно обраної влади в Україні.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб усі цілі спеціальної військової операції (війни Росії проти України – ред.) були досягнуті. А огидний режим київських націоналістів припинив своє існування. Сьогодні, крім нас, з цією місією не впоратися більше нікому", – додав Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що заяви Дмитра Медведєва про "законні цілі" для російської армії не стосуються війни в Україні, а мають на меті підсилити інформаційну операцію Кремля, щоб послабити західну підтримку України.

Дмитро Медведєв занепокоївся пропозицією Зеленського відправити до України на енергетичні об'єкти місії ЄС, тож наплів про "живий щит з європейців та свіжу кров".

Колишній президент РФ також закликав блок НАТО "покаятися та розпуститися". На його думку, такого Альянсу "не повинно існувати в цивілізованому світі".

Читайте також: