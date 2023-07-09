Медведєв погрожує підірвати три українські АЕС та ядерні об'єкти в Європі, бо "Росію атакували ракети"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв видав чергову маразматичну заяву. Йому вмерещилась ракетна атака на російську АЕС і він погрожує підірвати три українські АЕС та ядерні об'єкти у Східній Європі.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Медведєв на цей раз вирішив, що нібито Україна спробувала атакувати "натівськими ракетами" Смоленську АЕС. "Запасний президент РФ" похвалився, що їх збили і тепер він погрожує підірвати Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку АЕС.

"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися", - заявив кремлівський терорист.

Зазначимо, що раніше російські пропагандисти повідомляли про нібито спроби ракетних ударів по Десногорські атомній станції в Смоленській області та військового аеродрому у Калузькій. Окупанти похвалились, що "ППО збила ракети".

Нагадаємо, російська терористична армія захопила Запорізьку АЕС та готує там провокації. Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.

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