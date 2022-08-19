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“Судний день” для України через удари по окупованому Криму: Медведєв видалив свій допис про помсту РФ за вибухи на півострові

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“Судний день” для України через удари по окупованому Криму: Медведєв видалив свій допис про помсту РФ за вибухи на півострові

Фото: commons.wikimedia.org

В Росії експрезидент Медведєв погрожує Україні “судним днем” у разі, якщо буде завдано удар по окупованому РФ Криму.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Медведєв знову вдався до залякування. На цей раз він погрожує Україні “судним днем”, якщо ЗСУ завдадуть удару по окупованому Криму.

Про це прибічник фюрера Путіна написав на своїй сторінці в соцмережі, однако згодом цей пост видалили.

Про “судний день” для України Медведєв сказав під час засідання російського уряду. Експрезидент заявив, що Росія начебто “готова” боротися за Крим, у разі, якщо по ньому завдадуть удару українські військові.

Що цікаво, допис Медведєв видалив ввечері 18 серпня, коли мешканці півострова стали масово заявляти про вибухи поблизу військових об’єктів.

Нагадаємо, що Медведєв відверто погрожує Європі атомними станціями.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7533
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