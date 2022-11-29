"Покайтеся і саморозпустіться": Медведєв пригрозив НАТО та Україні

"Запасний президент Росії" Дмитро Медведєв закликав блок НАТО "покаятися та розпуститися". На його думку, такого Альянсу "не повинно існувати в цивілізованому світі".

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Скандальний російський чиновник, якого звинувачують у зловживанні алкоголем, назвав НАТО "злочинною організацією, якої не повинно бути в цивілізованому світі".

"Запасний президент" Росії заявив, що Альянс "повинен покаятися та розпуститися", як злочинна організація. Медведєв заявив, що НАТО "потрібно покарати за зміщення режимів у багатьох країнах світу та смертях великої кількості жінок, дітей та літніх людей".

Не втримався Медведєв і від того, щоб пригрозити Україні "втратою територіальної цілісності". Мовляв, якщо "Україна і переможе, то "в урізаних кордонах". Також російський чиновник влаштував істерику через ймовірність передавання Україні систем ППО Patriot, які повинні захищати українців від російських ракетних ударів.

Інші скандальні заяви Медведєва

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв часто видає маразматичні заяви, погрожуючи Україні та світу.

Раніше Медведєв заявив, мовляв, сподівання на "закінчення" високоточної зброї в Росії марні, та пригрозив і далі вбивати українців ракетами.

Також заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав маразматичну заяву в стилі диктатора Путіна. Він заявив, що Київ нібито "російське місто", та пригрозив українцям новим наступом на нашу столицю. В Офісі президента йому відповіли, що "подібне скавчання Росії не допоможе".

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