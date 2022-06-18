Медведєв прокоментував заяву Арахамії про можливість відновлення переговорного процесу

Переговори України з Росією можуть і не відбутися.
Продовження переговорів між Росією та Україною може не відбутися. У Москві припускають, що нібито може не бути "про що і з ким говорити".
Про це написав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у Telegram.
"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - заявив він.
Давид Арахамія повідомив, що перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України.
Нагадаємо, Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії і пригрозив їм за візит до Києва.
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