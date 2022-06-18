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Медведєв прокоментував заяву Арахамії про можливість відновлення переговорного процесу

Медведєв прокоментував заяву Арахамії про можливість відновлення переговорного процесу

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Медведєв прокоментував заяву Арахамії про можливість відновлення переговорного процесу

Фото: government.ru

Переговори України з Росією можуть і не відбутися.

Продовження переговорів між Росією та Україною може не відбутися. У Москві припускають, що нібито може не бути "про що і з ким говорити". 

Про це написав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у Telegram.  

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - заявив він.

Давид Арахамія повідомив, що перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України. 

Нагадаємо, Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії і пригрозив їм за візит до Києва.

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