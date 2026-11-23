Медведєв / © Associated Press

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Російські високопосадовці продовжують вдаватися до ядерного шантажу, намагаючись залякати Україну та її західних партнерів. Цього разу із черговими погрозами виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що Росія нібито може вдатися до превентивного застосування ядерної зброї.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на заяви політика.

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Медведєв виправдовує агресію РФ в Україні

У своїй промові Медведєв повторив традиційні кремлівські наративи, якими Москва намагається виправдати повномасштабне вторгнення в Україну, яке в РФ називають «СВО». За його словами, напад нібито був вимушеним кроком через прагнення Києва вступити до НАТО.

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Російський посадовець також спробував провести паралелі між війною проти України та діями Вашингтона на Близькому Сході.

«РФ почала СВО через пряму загрозу бойових дій, пов’язаних із курсом Києва в НАТО, у цьому відмінність від атаки США на Іран», — заявив Медведєв.

Ядерні погрози РФ: за яких умов Медведєв пригрозив ударом

Значну частину своїх заяв Медведєв присвятив можливості застосування зброї масового ураження. За його словами, Москва досі не використала ядерний арсенал у війні проти України лише тому, що в цьому нібито «не було прямої необхідності».

Він також заявив, що Кремль залишає за собою право завдати превентивного ядерного удару у двох випадках:

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у разі масованого застосування неядерних засобів, яке спричинить масштабні катастрофи;

у разі таємного передавання Україні ядерної зброї західними країнами.

«Київ та його однодумці повинні пам’ятати, що РФ не лише має право, але й у низці ситуацій зобов’язана використати ядерну зброю», — пригрозив російський посадовець.

Крім того, Медведєв стверджує, що Україна та країни НАТО нібито вже неодноразово створювали ситуації, за яких Росія могла б застосувати ядерну зброю. Однак, за його словами, остаточне рішення в Кремлі ухвалюють лише після «комплексної оцінки» обстановки.

Нагадаємо, не лише Дмитро Медведєв вдається до погроз на адресу України. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про війну, заявив, що Росія могла б діяти значно жорсткіше. Він також наголосив, що РФ не зацікавлена в тимчасовому перемир’ї та продовжуватиме війну паралельно з переговорами.

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