Медведєв раптово подякував Зеленському за його позицію

"Запасний президент Росії" Дмитро Медведєв раптово подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за його відмову від переговорів з Росією.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Російський чиновник, який, за даними ЗМІ, зловживає алкоголем, влаштував істерику, бо журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України". Медведєв закликав російських пропагандистів не відставати від авторитетних західних журналістів та також "вшанувати" українського лідера.

Маразматик Медведєв подякував Зеленському за його позицію щодо відмови від переговорів з Росією. На думку "запасного президента" країни-агресорки, таким чином "Росія зможе доробити свою роботу і не доведеться погоджуватися на компроміс".

Зеленський та "дух України" стали персоною року за версією журналу Time

Авторитетний журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України". Кореспондент видання Саймон Шустер пише, що успіх Зеленського, як лідера воєнного часу, залежав від того факту, що сміливість "заразна". Вона поширилася серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення Росії – коли всі зрозуміли, що президент залишається.

Західна преса не оминула увагою також і російського диктатора. Відоме видання Politico визнало Путіна "невдахою року". Там вважають, що через війну проти України Росія стала країною "третього рівня".

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