Медведєв влаштував істерику, бо "Україна краще модернізує танки Т-72"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику, бо мовляв "Україна краще модернізує радянські танки Т-72" та пригрозив російському військово-промисловому комплексу "відповідальністю".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Медведєв на одній із нарад заявив, що мовляв Україна почала модернізовувати 100 радянських танків та заявив, що РФ повинна швидше ремонтувати техніку, щоб відправляти її на війну проти українців.

"Звернув, наприклад, сьогодні увагу на інформацію про те, що наші супротивники профінансували модернізацію 100 танків Т-72, наголошую - не якихось там іноземних танків, а Т-72, для того, щоб постачати з радянської спадщини", - заявив Медведєв.

"Запасний президент" Росії також пригрозив відповідальністю за зрив державних оборонних замовлень країни-агресорки.

Нагадаємо, Чехія повідомила про передавання Україні танків. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав танк Т-72, який ця країна передає Україні.

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