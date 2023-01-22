Медведєв влаштував істерику через новий "Рамштайн" та знайшов вихід для РФ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику через нове засідання у форматі "Рамштайн". Представник Росії заявив, що тепер він сподівається на те, що "США кинуть Європу та Україну".

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Запасний президент" РФ побідкався, що йому не сподобались результати засідання у форматі "Рамштайн". Він дійшов до висновків, що мовляв "Росію хочуть знищити". Також Медведєв вкотре обізвав США та ЄС.

Путініст побідкався, що в США багато зброї, а тому "буде непросто". Водночас Медведєв знайшов вихід для Росії. Він розмріявся, що інші держави створять із окупантами коаліцію проти Заходу і США будуть змушені залишити напризволяще ЄС та Україну.

Водночас "запасний президент" РФ бідкається, що "може бути пізно".

Інші резонансні висловлювання Медведєва

Колишній президент РФ Медведєв став справжнім посміховиськом, оскільки постійно озвучує істеричні наративи Кремля та погрожує всьому цивілізованому світу.

Раніше "запасний президент" Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику через передавання Україні західних танків. Він обізвав президентів Зеленського, Дуду та Науседу "убогими" та заявив, що нове озброєння не допоможе Україні.

Також Медведєв попередив НАТО, що поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну. Того ж дня у святковій проповіді на Водохреще очільник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) заявив, що настане кінець світу, якщо Захід спробує знищити Росію.

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