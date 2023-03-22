Медведєв влаштував істерику та пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом" 

"Запасний" президент РФ вкотре погрожує застосуванням ядерної зброї.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично заявив, що через допомогу Україні у боротьбі з російськими терористами "зросла загроза використання ядерної зброї".
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Запасний" президент РФ Медведєв заявив, що "загроза застосування ядерної зброї зростає з кожним днем через постачання Україні західної зброї".
"Це наближає той самий ядерний апокаліпсис", - заявив путініст.
Медвєдєв також побідкався, що, мовляв, "Захід повинен був надати Росії гарантії безпеки ще в грудні, проте там нібито не вірили в "рішучість" Росії".
Ядерна істерія Кремля
Росія перед контрнаступом ЗСУ постійно починає розмови про застосування на полі битви ядерної зброї проти України, яка бореться з терористами РФ. Експерти вважають, що такою риторикою у Кремлі намагаються зірвати постачання Україні сучасного озброєння для боротьби з окупантами.
Диктатор Влодимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США. Йдеться про обмеження таких озброєнь.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наразі невідомо, в якому стані перебуває російське ядерне озброєння.
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