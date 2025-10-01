Медведєв висміяв Трампа: експрезидент РФ іронічно прокоментував розгортання субмарини США

Дмитро Медведєв

Експрезидент РФ і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв прокоментував нещодавню заяву Дональда Трампа про розгортання атомного підводного човна біля російських берегів.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

Медведєв відреагував на слова Трампа, який під час зустрічі з військовим керівництвом підтвердив, що США відправили атомний підводний човен у відповідь на "деяку загрозу з боку Росії", наголосивши, що він "дуже добре захований" і "його неможливо виявити".

Дмитро Медведєв у своєму дописі написав:

"Новий епізод трилера "Атомні підводні човни для постів на Ікс". Трамп знову згадав підводні човни, які він нібито "відправив до російських берегів", наполягаючи, що вони "дуже добре заховані". Як кажуть, важко знайти чорну кішку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає".

Ця словесна перепалка відбувається на тлі вже наявної напруженості між двома політиками.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав "тупим" скандального російського експрезидента. Сам Медведєв неодноразово привертав до себе увагу міжнародної спільноти ядерними погрозами на адресу Сполучених Штатів, зокрема, наприкінці липня.