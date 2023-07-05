Медведєв заговорив про "закінчення війни за кілька днів" та висунув цинічну вимогу

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв видав чергову маразматичну заяву. Він похвалив російську окупаційну армію та заявив, що "СВО (війну Росії проти України - ред.) можна було б закінчити через кілька днів".

Про це пишуть російські пропагандисти.

Представник кремлівського режиму звинуватив США та "їхніх васалів" та у тому, що вони мовляв, допомагають Україні зі зброєю. А якби цього не було, то Росія уже б могла закінчити так звану "СВО". Також він заявив, що якби Захід зараз покинув Україну напризволяще, то війна могла б закінчитись за "кілька днів".

"Якби НАТО, перш за все США і їхні васали, припинили поставляти зброю і засоби ураження Україні, то "спеціальна військова операція" завершилася б буквально за кілька місяців", - заявив Медведєв.

"Запасний президент" Росії також вкотре пригрозив нашій державі застосуванням ядерної зброї. Мовляв, або війна закінчиться мирним договором, або ядерним ударом.

Він також похвалив окупаційну армію РФ, проте визнав, що в загарбників "існують і проблеми".

Нагадаємо, Медведєв злякався ударів по Росії і в істериці заявив про створення "санітарної зони" до Львова.

Також Медведєв напророкував Зеленському смерть Гітлера і осоромився на весь Інтернет.

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