Медведєв заявив, що "Київ - це російське місто" та погрозив новим наступом на столицю

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав нову маразматичну заяву із альтернативної історії: він заявив, що українська столиця - це "російське місто" та пригрозив новим наступом на Київ.

Про це Медведєв написав на своєму телеграм-каналі.

Медведєв, як і його шеф диктатор Путін, захопився альтернативною історією та заявив, що Київ - це нібито "російське місто". Окупацію нашої столиці Російською імперією та СРСР Медведєв вважає доказом "російськості" Києва. Заяви "запасний президент" Росії зробив у відповідь на інформацію України про деокупацію Криму.

"Київ – просто російське місто, в якому завжди думали і говорили російською. Щоб було все гранично ясно, що і як треба повертати", - заявив Медвєдєв.

Війна Росії проти України

24 лютого російська окупаційна армія почала повномасштабний наступ на нашу державу. Росіяни рушили з півдня, півночі та сходу. Окупанти планували захопити нашу столицю та встановити там свою маріонеткову владу. Проте українські захисники нівелювали плани загарбників.

Після поразки під Києвом російські окупанти продовжують обстрілювати столицю ракетами та іранськими дронами. Російська влада ж постійно повторює свою альтернативну історію про "братні народи" та виправдовує геноцид українців фейками про вигаданих "нацистів", "біолабораторії" та інші нісенітниці.

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