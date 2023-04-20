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Медведєв знову влаштував істерику через Зеленського: він накинувся на президента України

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Медведєв знову влаштував істерику через Зеленського: він накинувся на президента України

Фото: Getty Images

Медведєв накинувся на Зеленського.

"Запасний президент РФ" Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику та накинувся на Володимира Зеленського. 

Про це він написав у соцмережах. 

Медведєв згадав про статтю Die Welt та чомусь порівняв Зеленського з німецькими нацистами. Він вкотре обізвав президента Зеленського. 

"Німецькі журналісти з Die Welt прямо закликають главу "українських нацистів" не повторювати помилок німецького фюрера, здійснених під Сталінградом. Щирі люди: нарешті зрозуміли, що це актор – справжній перевірений фашист, справжній спадкоємець націонал-соціалістів Німеччини; розгром його режиму буде таким самим, як у Сталінграді. Хоча цей дрібний бандерівець зовсім не фельдмаршал Паулюс", - заявив божевільний політик.

Нагадаємо, Медведєв пригрозив "озброїти КНДР" після заяв Сеула про можливу допомогу Україні

Також Медведєв пригрозив Польщі "зникненням", на що йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики"

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1522
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