Медведєв знову влаштував істерику через Зеленського: він накинувся на президента України

Медведєв накинувся на Зеленського.
"Запасний президент РФ" Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику та накинувся на Володимира Зеленського.
Про це він написав у соцмережах.
Медведєв згадав про статтю Die Welt та чомусь порівняв Зеленського з німецькими нацистами. Він вкотре обізвав президента Зеленського.
"Німецькі журналісти з Die Welt прямо закликають главу "українських нацистів" не повторювати помилок німецького фюрера, здійснених під Сталінградом. Щирі люди: нарешті зрозуміли, що це актор – справжній перевірений фашист, справжній спадкоємець націонал-соціалістів Німеччини; розгром його режиму буде таким самим, як у Сталінграді. Хоча цей дрібний бандерівець зовсім не фельдмаршал Паулюс", - заявив божевільний політик.
Нагадаємо, Медведєв пригрозив "озброїти КНДР" після заяв Сеула про можливу допомогу Україні.
Також Медведєв пригрозив Польщі "зникненням", на що йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики".
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