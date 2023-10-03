Медведєву доручили контролювати примусову мобілізацію на ТОТ: скільки осіб відправлять на війну

Найбільше планують “мобілізувати” в Луганській та Донецькій областях, також в Криму.

До кінця 2023 року росіяни планують мобілізувати 130 тисяч осіб. Примусову мобілізацію окупанти проведуть не лише в Росії, а і на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Росіяни планують здійснити примусову мобілізацію з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року і набрати 130 тисяч осіб.

Зокрема незаконні мобілізаційні заходи проведуть і на тимчасово окупованих територіях України.

У Центрі повідомили, що мобілізацію на окупованих територіях особисто контролюватиме заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який у вересні приїжджав на ТОТ Донеччини.

Нагадаємо, зафіксовано звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням розпочати на Донбасі жіночу мобілізацію.

Тим часом поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре пригрозив остаточно знищити “нацистський режим” у Києві.

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