Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Медведєву доручили контролювати примусову мобілізацію на ТОТ: скільки осіб відправлять на війну

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
247
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Медведєву доручили контролювати примусову мобілізацію на ТОТ: скільки осіб відправлять на війну

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв контролюватиме мобілізацію на окупованих територіях / Фото: Getty Images

Найбільше планують “мобілізувати” в Луганській та Донецькій областях, також в Криму. 

До кінця 2023 року росіяни планують мобілізувати 130 тисяч осіб. Примусову мобілізацію окупанти проведуть не лише в Росії, а і на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Росіяни планують здійснити примусову мобілізацію з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року і набрати 130 тисяч осіб.

Зокрема незаконні мобілізаційні заходи проведуть і на тимчасово окупованих територіях України.

У Центрі повідомили, що мобілізацію на окупованих територіях особисто контролюватиме заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який у вересні приїжджав на ТОТ Донеччини.

Нагадаємо, зафіксовано звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням розпочати на Донбасі жіночу мобілізацію.

Тим часом поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре пригрозив остаточно знищити “нацистський режим” у Києві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
247
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація