Медвєдєв мріє зайняти місце Путіна, але смерть диктатора нічого не змінить – політолог

Експерт пояснив, чому смерть кремлівського диктатора принципово не змінить ситуацію.

Посіпака очільника Кремля Дмитро Медвєдєв "мітить" на президентське місце, саме тому останнім часом його риторика щодо України та Заходу все більше нагадує істерику.

Про це розповів політолог і публіцист Андрій Піонтковський, пише НВ.

"Ось дивіться, Медвєдєв – пам’ятаєте такого чоловічка, був чотири роки президентом? Він останнім часом відрізняється найшаленішими та найагресивнішими заявами на адресу Заходу. Він написав про вже навіть не знищення української держави, а реально про геноцид – "я їх так ненавиджу, я їх усіх знищуватиму". Що трапилося з чоловічком? Ну, він дурненький, по-перше. Знаєте, чому Путін його вибрав? Путін сам зморшок, паросток у нього, по-моєму – 160 см, а у цього 157. Існує поріг карликовості, якраз 150—158 см, на якому відбуваються незворотні мозкові зміни. Так ось Медвєдєв поводиться останнім часом так, ніби бере участь у якомусь кастингу. Йому треба показати, який він агресивний, який він суперпатріот, як він вбиватиме всіх українців до одного, немов справжній вождь "руського миру". Це кастинг на якусь посаду, що звільняється", - вважає експерт.

За його словами, Медвєдєв сподівається, що "якщо Путін здохне, то обиратимуть президента. За Медвєдєвим закріпилася репутація слабака, а він показує, що він не слабкий".

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Однак, Андрій Піонтковський наголошує, що смерт очільника РФ Володимира Путіна мало що змінить.

"Здохне Путін або не здохне – принципово нічого не зміниться. Верхівка об'єдналася, їхня мета – це італійський "план миру", якийсь такий італійсько-французько-німецько-російський план. Макрон за цим стоїть. Це вічна місія французів при російському дворі — закріплювати російські загарбання", - вважає експерт.

Політолог нагадав, коли у 2008 році Росія захопила дві провінції Грузії, президент Франції Ніколя Саркозі "одразу прибіг із папірцем, наче Чемберлен, і все було оформлено як мир із територіальним поділом Грузії".

"Так само й інший президент, Олланд, потім прибіг до вас разом із Меркель. Ось вона сьогодні нагадала про себе, розповідала, як Путін собачкою її лякав у 2007 році. Вона вважає, що у 2008 році правильне рішення ухвалила, коли заблокувала вступ України до НАТО — мовляв, в Україні, бачите, висока корупція, і такі країни не можна приймати. Ну ось така Європа, і Європа зараз готується теж прийняти Москву зі ще одним папірцем, що закріплює, крім ОРДЛО та Криму, ще й Херсонську та Запорізьку області", - вважає експерт.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупаційна влада розпочала видавати російські паспорти, а у Херсоні по російські паспорти прийшла лише купка колаборантів, зокрема і Сальдо.

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