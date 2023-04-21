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Медвєдєв пригрозив провести "парад" Росії у Берліні, а Британію втопити у "морській безодні"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Медвєдєв пригрозив провести "парад" Росії у Берліні, а Британію втопити у "морській безодні"

Дмитро Медвєдєв / Фото: Associated Press

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вчергове зробив гучну заяву.

Рупор Кремля Дмитро Медведєв пригрозив провести "парад" Росії у Берліні.

Таку заяву він озвучив у відповідь на слова глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Той німець, хто бажає нападу на Росію, повинен бути готовий до параду в Берліні", - сказав він.

Ба більше, російський посіпака загадав і Велику Британію, заявивши, що Росія може втопити Лондон у "морській безодні".

"Британія була, є і буде нашим вічним ворогом. У всякому разі доти, доки їхній нахабний і огидно сирий острів не піде в безодню морську від хвилі, створеної новітньою системою російської зброї. Let it be, як співали "Бітлз"...", - написав у Telegram колись колишній президентом РФ Медведєв. 

Раніше Медвєдєв написав гучну публікацію на тему: "Чому зникне Україна? Тому що вона нікому не потрібна".

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Дата публікації
Перегляди
78
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