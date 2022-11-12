Медвєдєв знову розбушувався: погрожує застосувати проти України “весь арсенал”

Поплічник Путіна та заступник голови Радбезу РФ заявив, що час завдати ударів по “ворожих цілях” в українських містах просто ще не настав.

У суботу, 12 листопада, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, вірний соратник президента Путіна, пригрозив застосувати проти України "весь арсенал можливих засобів ураження".

Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Медведєв вкотре заявив, що росіяни на території України воюють нібито проти НАТО та країн Заходу, повертаючи “свої споконвічні землі” та встановлюючи “новий світовий устрій”.

"Будь-які паралелі з минулим хибні або умовні. Крім однієї: ми і наодинці вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи", - самовпевнено прорік заступник голови Ради Безпеки РФ.

Медведєв також заявив, що Росія нібито через властиву їй "людську доброту" досі не використала "весь арсенал можливих засобів ураження" і “не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах".

“Усьому свій час", - пригрозив він.

Нагадаємо, раніше праворадикальне російське політичне об’єднання НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдну, але доволі гучну ходу в столиці Росії. Люди під червоними та “колорадськими” прапорами скандували цитату Путіна та вимагали завдати ядерного удару по Вашингтону.

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