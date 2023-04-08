Медвєдєв зробив заяву щодо майбутнього України: "Не потрібна нікому"

За його словами, "Україна не потрібна українцям", які вже понад 400 днів захищаються від російської армії.

Російський посіпака Медвєдєв зробив чергову заяву щодо України.

Про це пише ТАСС.

Цього разу він написав гучну публікацію на тему: "Чому зникне Україна? Тому що вона нікому не потрібна".

За його "аргументами", Україна "не потрібна Росії", яка вже понад рік веде повномасштабну війну і намагається окупувати території.

Далі він береться розмірковувати, чому Україна "не потрібна" Європі, США, Африці та Латинській Америці та Азії.

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Також заступник секретаря Радбезу РФ заявив, нібито "Україна не потрібна українцям", які вже понад 400 днів захищаються від російської армії.

Зазначимо, заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив більше не приховувати імперські амбіції Кремля і заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.

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