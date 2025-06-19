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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
2 хв

Медики мали два відра — для ампутованих кінцівок і для…: Калина про оборону "Азовсталі"

Паламар розкрив моторошні подробиці оборони «Азовсталі».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Святослав Паламар. Скриншот з youtube-каналу Дмитра Гордона

Святослав Паламар. Скриншот з youtube-каналу Дмитра Гордона

Заступник командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар розповів про жахи під час оборони «Азовсталі».

Про це Паламар розповів в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

«Медики „сходили з розуму“ від того, що вони бачили. Трималися звісно, як могли. Але морально було дуже важко», — пригадав він.

«Калина» розповів, що пригадав, «Азовсталі» у медиків було два відра: у першому зберігали ампутовані кінцівки, а в іншому — гранати, які тримали у руках поранені, щоб не здатися в полон.

«Я бачив багато людей, які помирають. У першому відрі лежали ноги, руки, сустави — все, що ампутували. Я з медиками спілкувався, їх підтримував і так далі. І вони мені щось сказали про саперів. Кажу, для чого вам сапери? Відповідають: „Так практично кожен поранений в руці тримає гранату. У нас одне відро для ампутованих кінцівок, а друге відро — для гранат“. Отак наші хлопці воювали. Отак вони хотіли здаватися в полон. Я про те кажу. І це дуже важко», — розповів Паламар.

«Калина» пригадав, що особлива його розчулила присутність маленької дівчинки на території «Азовсталі».

«Я один раз в Маріуполі ридав, як мала дитина. Дуже багато поранених. Запах в цьому приміщенні: боєві дії, порох, піт, кров, тіла, які гниють, запах медикаментів, відсутність повітря, підвальне приміщення, бинти, які там перуть. І я помічаю дівчинку. Просто маленьке янголятко. Шість років, Аліса», — пригадує Паламар.

За його словами, мати дівчинки була медсестрою.

«Вона як оце сонечко, отак от просто світило. Я відійшов і в мене просто покотилися сльози. Потім під час того, коли була евакуація цивільних, маму забрали в Донецьк, а її забрали на підконтрольну територію України. Слава Богу, все добре (закінчилося — Ред.)», — підсумував військовий.

Раніше Святослав Паламар розповів про зустріч із «кумом Путіна» Медведчуком у полоні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
535
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